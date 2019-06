VIDEO Discesa in caratelle più pazza della Valconca, brutta caduta fortunatamente tutto ok

Attualità

Saludecio

| 10:53 - 10 Giugno 2019

Si è svolta domenica pomeriggio 9 giugno, la Wacky Run Valliano, gara di beneficenza per caratelle. Tutti giù per la discesa di Valliano chiusa al traffico a bordo di un 'carriolo' (caratella). In tanti hanno partecipato alla singolare iniziativa che ha visto caratelle di ogni fattezza affrontare il percorso delimitato da balle di fieno e giungere al traguardo. Una bella domenica funestata da un incidente occorso ad un 50enne che, con il suo mezzo, è finito fuori strada ed è stato portato d'urgenza con eliambulanza al Bufalini di Cesena. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. La mattinata è partita con la consueta Santa Messa e poi sono iniziate le gare durate per tutto il giorno. In serata la premiazione delle caratelle più originali.