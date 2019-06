Trading e risparmio gestito, esperti a confronto e colossi digitali al Palacongressi di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:06 - 10 Giugno 2019

Esperti di economia a confronto a Rimini.

Torna il 12 e 13 giugno al Palacongressi di Rimini l'IT Forum, evento dedicato al mondo del trading e al risparmio gestito, con cento espositori e workshop, 300 speaker e 60 sponsor. Verranno assegnati i FinTech Age Awards e sarà anche il battesimo per Forbes Digital Summit. "Abbiamo pensato, insieme a Forbes Italia - spiega al Resto del Carlino il project manager Vito Massafra - che IT Forum fosse la manifestazione adatta per portare le grandi aziende digitali che stanno rivoluzionando il mondo a contatto con investitori, risparmiatori e professionisti della finanza". Per quanto riguarda la didattica, anticipa Massafra, "avremo grandi ospiti internazionali: i trader statunitensi Dan Gramza e Rob Hoffman e i due più importanti trader transalpini, Nabil Berouag e Tarek Elmarhri. Ci saranno focus importanti su crypto, green trading e space economy. Inoltre abbiamo organizzato un workshop durante il quale si potranno ascoltare le storie di Carlo Alberto De Casa (ActivTrades), Angelo Ciavarella (Infinox) e Federico Cirulli (Swissquote), tre italiani che all'estero si sono contraddistinti nel settore della finanza. Parleremo delle loro storie e di come sono riusciti a emergere e a dar lustro al nostro Paese". Per IT Forum l'educazione finanziaria "è importantissima. Organizziamo anche workshop dedicati a coloro i quali non hanno nozioni di finanza e vogliono iniziare a comprendere il funzionamento dei mercati. IT Forum è l'unica manifestazione che da vent'anni mette assieme investitori, risparmiatori e operatori. Continuiamo a farlo con passione e selezionando sempre gli esperti e i temi di maggiore interesse".