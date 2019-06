Tragedia in Alta Valmarecchia, perde la vita durante un'escursione in bicicletta

Cronaca

Sant' Agata Feltria

22:48 - 09 Giugno 2019

Paolo Rossi, il cicloamatore che ha perso la vita a 53 anni.

Era uscito in bicicletta per la consueta escursione domenicale, quando un malore lo ha colto, sulla strada per il monte Fumaiolo. Ha perso così la vita il 53enne Paolo Rossi, di Sant'Agata Feltria, molto noto nell'ambiente dei cicloamatori. Un malore improvviso lo ha stroncato proprio davanti agli occhi di un amico appassionato dalle due ruote, che ha provato a soccorrerlo, assieme a un passante. Non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte di Paolo Rossi ha raggiunto immediatamente gli amici della Valmaracing, team di ciclismo dell'Alta Valmarecchia, che porge le condoglianze alla famiglia. Anche la redazione di altarimini.it si unisce alle condoglianze per l'improvvisa scomparsa.