Calcio C, l'ex giocatore del Rimini Luca D'Angelo promosso in B da tecnico col Pisa

Sport

Rimini

| 20:48 - 09 Giugno 2019

Il tecnico Luca D'Angelo.

Dopo il 2-2 della partita di andata, il Pisa ha vinto il ritorno a Trieste delal finale playoff contro la Triestina per 3-1 raggiungendo la serie B. A segno Masucci al 28' del primo tempo, Granoche al 13' della ripresa e Marconi al 2' minuto del supplementare, Gucher all'11' dela secondo tempo supplementare. La Triestina ha giocato in dieci dal 37' della ripersa per l'espulsione del difensore Lambrughi.

Un gran risultato per mister Luca D'Angelo, 48 anni, da calciatore baluardo difensivo del Rimini di Acori che dalla C2 è salito fino alla serie B, diventato poi responsabile dell'area tecnica e infine tecnico nel settore giovanile biancorosso: ha mosso i primi passi guidando la squadra Allievi. Era il periodo della Cocif, il più esaltante della storia recente del calcio biancorosso. Il tecnico ha allenato oltre al Rimini in serie D (promozione) e C2 (salvezza) anche Alessandria, Andria, Bassano e Casertana.

Per quanto riguarda l'altro ex giocatore biancorosso Arnaldo Franzini ora alla guida del Piacenza bisognerà attendere la partita di ritorno contro il Trapani: l'andata si è conclusa sullo 0-0.