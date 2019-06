Sportiva, testimonial e influencer: Vanessa Villa protagonista allo Sport Digital Marketing Festival

Attualità

Riccione

| 07:01 - 10 Giugno 2019

Vanessa Villa.

Campionessa di karate, testimonial, modella, viaggiatrice e influencer: in poche parole una wonder woman che non sta mai ferma, la riccionese Vanessa Villa sarà protagonista con un suo speach allo Sport Digital Marketing Festival, in programma a Riccione il 12 giugno, al Palacongressi.

Dopo il successo della prima edizione, torna infatti l’unico evento in Europa di formazione e aggiornamento sul Digital Marketing nel settore Sport con una speciale “Star Edition” che vedrà protagonisti sul palco grandi nomi dello sport, del giornalismo e del web marketing.

Testimonianze, lezioni, case history e “incontri ravvicinati” con Top Speaker tra cui appunto Vanessa. La sua particolarità è quella di essere poliedrica, dal karate a Donnavventura, oggi firma anche una linea di cosmetici per ragazze di carattere. Proprio come lei.

“A invitarmi al Festival - racconta Vanessa - è stata una mia amica, una manager, a cui ho chiesto dei biglietti, lei mi ha subito bloccata, dicendomi che mi voleva come speaker, è stato emozionante!”

Racconterà quindi il suo percorso di sportiva e influencer quasi ‘per caso’, la karateca, la guerriera, l’insegnante di yoga, insomma un mix tra forza e gentilezza, disciplina e creatività. Dall’ utilizzo di instagram alla costruzione del personaggio che alla fine è una persona, “io per questo concetto lotto tutti i giorni, ci tengo ad essere radicata alla mia semplicità, ai miei piedi nudi sul tatami, se non c’è una base di umiltà non sei veramente ‘un grande’ nella vita”.

Il sacrificio e l’umiltà contraddistinguono il carattere della giovane riccionese: “Dal karate ho imparato il rigore, la disciplina, la capacità di stare sempre con i piedi per terra – spiega Vanessa – a scuola come in palestra, tecnica e studio garantiscono i risultati. Di rimando ho ereditato tutta la veracità, la spontaneità e l’ironia romagnola. Adoro la capacità di non prendermi mai troppo sul serio”.

E’ una “digitale sportiva”, atleta che dà l’esempio della disciplina e del viver sano, ma anche, da grande eclettica, influencer a tutto tondo: vanta infatti un profilo Instagram seguitissimo e attivissimo, che cura personalmente, rispondendo ai milioni di fan che le fanno domande o complimenti.

Bella, brava, semplice e vincente, l’appuntamento con Vanessa è quindi allo Sport Digital Marketing Festival al Palacongressi di Riccione mercoledì 12 giugno.

Maria Assunta (Mary) Cianciaruso