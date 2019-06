FOTO Spettacolo in pista con le apecar, grande partecipazione a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 20:08 - 09 Giugno 2019

Spettacolare esibizione di un'ape proto a Novafeltria.

Domenica 9 giugno il campo del fiume di Novafeltria ha ospitato la seconda edizione di "Al roti in te fium". Organizzato dalla pro loco e da Roberta Pastorelli, l'evento dedicato agli apecar ha riscontrato una grande partecipazione di pubblico che si è divertito, sotto il caldo sole di giugno, assistendo alle escursioni in pista dei mezzi. Fulcro di "Al roti in te fium" la spettacolare gara di Ape proto, apecar più grandi, non stradali, modificati per le gare. Il più veloce è stato Marco Andreani, 32enne di Santa Sofia (Badia Tedalda): "Faccio questo sport da 8 anni, non mi aspettavo di vincere perché ci sono sempre tante incognite. Questa mattina son partito pensando di dover spingere di meno, invece i miei avversari hanno dato tutto. Ho modificato l'assetto per spingere tutto e l'ultima manche me la sono giocata al meglio", ha raccontato il vincitore al termine delle gare. Alla premiazioni ha assistito anche il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.



LE CLASSIFICHE



APE PROTO: 1) Marco Andreani (Santa Sofia) 2) Cristian Di Silvestri (San Marino) 3) Matteo Michelini (Pesaro).

APE PIU' VELOCE: 1) Gabrielli (76,76) 2) Pellegrini (82,03) 3) Novelli (85,68) 4) Zanotti (85,98).

MEZZO PIU' RUMOROSO: 1) Emanuele Morri (123,3) 2) Samuele Bartolini (120,9) 3) Alessandro Damiani (120,8).

GARA IN CARRIOLA: 1) Santoro-Piscaglia 2) Tontini M. - Martina 3) Tontini A. - Maicol.

PROVA D'ASCOLTO: 1) Yuri Ottaviani 2) Nicolas Tontini 3) Lorenzo Sabba.

APE PIU' RALLY: 1) Mattia Menghini 2) Riccardo Gregoroni 3) Giacomo Novelli.

CATEGORIA MOTO PIU' BELLA: 1) Tomas Maurizi 2) Lorenzo Castagnoli 3) Alessandro Damiani.

SCOOTER PIU' BELLO: 1) Luca Goretti 2) Matteo Tomei 3) Gianluca Paoli.

VESPA PIU' BELLA: 1) Filippo Chiari 2) Leonardo Rigone 3) Gioele Pula.