FOTO Talamello, tutti in piazza a ballare e divertirsi con la festa anni '50

Attualità

Talamello

| 19:02 - 09 Giugno 2019

La festa Welcome to the 50's a Talamello (foto Yari Boschetti e Roberto Serra).

Balli scatenati, buon cibo e tanto divertimento per la quarta edizione di "Welcome to the 50's", la festa più vintage della Valmarecchia. Sabato 8 giugno le vie di Talamello si sono animate grazie all'evento organizzato dagli Sfossati, nato per rivivere le atmosfere dei mitici anni '50. Look vintage per molti degli intervenuti e grande apprezzamento per l'intrattenimento musicale di "The Strikeballs" in piazzetta Pini e "Greg and the rocking revenge", nonchè per i balli acrobatici di "Cara Baby, Rock 'n' Roll!" . Presi d'assedio la Photobox per un ricordo fotografico della serata e naturalmente gli stand gastronomici, con oltre 1000 pasti consumati.