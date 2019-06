Stop non rispettato, violento scontro tra suv e scooter a Cattolica

Cronaca

Cattolica

15:51 - 09 Giugno 2019

Lo scooter e il suv coinvolti nell'incidente.

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica a Cattolica, all'incrocio tra le vie Dottor Ferri e del Porto. Un 30enne del luogo, in sella a un XMax, scooter di grossa cilindrata della Yamaha, ha sbattuto contro lo sportello anteriore sinistro di un suv Nissan Rogue del 2008: un impatto molto violento che ha provocato delle fratture allo scooterista, soccorso dal personale del 118. In un primo momento è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma successivamente il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Infermi, con codice di massima gravità. Dai primi accertamenti pare che il conducente del suv, un modenese, non abbia rispettato lo stop in via del porto, scontrandosi con lo scooter che procedeva verso il centro di Cattolica, sbucando da via Dottor Ferri. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Municipale.