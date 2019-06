Voley A2 femminile, la giovane schiacciatrice Greta Pinali per un'altra stagione con la Omag

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:16 - 09 Giugno 2019

La giovane schiacciatrice Greta Pinali.

Anche Greta Pinali ha accettato la riconferma dell'Omag San Giovanni in Marignano.

La giovane schiacciatrice bolognese classe 1997 continuerà a far parte del roster di coach Saja anche nella prossima stagione.

“Ho deciso di rimanere per vari motivi: in primis la serietà e la professionalità delle persone che lavorano e collaborano per questa società, dallo staff tecnico ai tifosi - ha detto Pinali - Mi sono affezionata tantissimo al paese e agli abitanti, si respira passione per la pallavolo e le persone che ci seguono ne sono la dimostrazione. Ambisco a dare continuità a un percorso di crescita iniziato lo scorso anno con coach Saja, ritagliandomi il mio spazio quando sarà possibile farlo, e allenandomi sempre con l’obiettivo di migliorare. Sono consapevole di fare parte di un progetto ambizioso, e di giocare per una piazza che è abituata alle vittorie, mi auguro perciò che si continui a farlo, possibilmente ancora meglio dello scorso anno".