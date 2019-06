Mostra fotografica degli studenti del Marco Polo di Rimini in esposizione al museo Sulphur

Attualità

| 14:52 - 09 Giugno 2019

Il momento del taglio del nastro.

È stata inaugurata domenica mattina, al museo Sulphur di Perticara, la mostra fotografica "Sulfie" realizzata dagli studenti della classe 4F dell’Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Rimini come "percorso per le competenze trasversali e l’orientamento" del progetto triennale sviluppato in collaborazione con la pro loco e il museo Sulphur di Perticara. La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo. Al taglio del nastro presenti il presidente pro loco Cesare Bianchi, la vicepreside Casadei e le professoresse Marani, Paci e Ferracuti.