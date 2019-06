Dramma a Pietracuta, 81enne si getta dal ponte. Vani i soccorsi

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 10:49 - 09 Giugno 2019

Elisoccorso (Foto archivio).

Il dramma della solitudine, la depressione sono i principali motivi che hanno indotto un 81enne della Valmarecchia all'estremo gesto. E' accaduto domenica mattina, a Pietracuta. L'anziano si è allontanato dalla sua abitazione verso le 8, poi verso le 9 è scattato l'allarme: alcuni passanti hanno notato infatti un corpo riverso sul greto del torrente Mazzocco. Evidentemente l'81enne si è gettato dal ponte che lo sovrasta, sulla Marecchiese: un volo di 15 metri che non gli ha lasciato scampo, è probabilmente morto sul colpo cozzando sulle rocce. Immediato l'intervento del 118, con l'eliambulanza da Ravenna, e i carabinieri del nucleo radiomobile di San Leo. Intervento vano purtroppo poichè gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Titolare, assieme alla moglie, di un bar alimentari, era molto conosciuto in zona, pare che da circa un anno soffrisse di depressione.