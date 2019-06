Basket Promozione, storico: Rose&Crown Villanova sale in serie D Risultato raggiunto nonostante la sconfitta in gara2 contro Reggio per 72-56

Sport VillaVerucchio | 09:00 - 09 Giugno 2019 Rose&Crown Villanova sale in serie D. Nel sabato dei canestri un'altra squadra riminese ha centrato la peomozione. Si tratta del Rose&Crown Villanova Tigers. Nella seconda partita del concentramento a Calderara di Reno la formazione di Villa Verucchio è stata piegata dal Basket Reggio (72-56), ma è riuscita a centrare lo stesso il traguardo (due le squadre promosse) in virtù della migliore differenza canestri. Nella prima gara, infatti, aveva sconfitto largamente il BianoneriBa Baricella 78-37. Una storica promozione che conferma l'ottimo lavoro svolto dai ragazzi di coach Rustignoli.