Sabato 15 giugno torna il tributo a Lucio Battisti del gruppo novafeltriese AnimaLibera

Eventi

Poggio Torriana

| 08:01 - 09 Giugno 2019

I musicisti e i cantanti di Novafeltria del gruppo AnimaLibera.

A dispetto del passare del tempo, le canzoni di Lucio Battisti continuano ad essere richiamo per un pubblico eterogeneo ed appassionato: numerosi fan innamorati “da sempre” delle sue canzoni ma anche tanti giovani che, superata l’iniziale diffidenza per un repertorio di 40/50 anni fa, scoprono sonorità e melodie assolutamente moderne e coinvolgenti.

La prodigiosa “magia” delle canzoni di questo genio assoluto della musica leggera italiana si ripeterà sabato 15 giugno (ore 21.00) a Poggio Torriana, nella suggestiva cornice del Teatro Aperto, grazie al concerto/tributo a Battisti e Mogol del gruppo AnimaLibera: una serata organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria in collaborazione con la Pro Loco di Poggio Torriana e interamente dedicata alle canzoni scritte da Battisti durante i quattordici anni di collaborazione con Mogol, autore dei testi di Lucio per tutto il periodo dal 1966 al 1980.

Durante il concerto, verranno proposti tutti i più grandi successi di Battisti e Mogol: canzoni indimenticabili ed autentici capolavori che hanno occupato stabilmente le vette delle classifiche di vendita della seconda metà degli anni ’60 e di tutto il decennio dei ’70, facendo cantare ed innamorare almeno tre generazioni di italiani; più di due ore di grande musica eseguita dal gruppo AnimaLibera, una formazione che conta ben 16 elementi, tra strumentisti, coriste ed cantanti.

Nata alcuni anni fa per onorare e far conoscere al pubblico i grandi autori ed interpreti della musica italiana, AnimaLibera ha realizzato nei mesi scorsi un doppio spettacolo (Novafeltria, marzo 2018 e marzo 2019) per ricordare il 20° anniversario della morte di Battisti, avvenuta il 9 settembre 1998: in tutto, 45 canzoni attraverso le quali è stata raccontata la sua incredibile produzione artistica.

Il 15 giugno verrà proposta un’ampia sintesi di questi due spettacoli, che coinvolgerà certamente in un affettuoso omaggio tutto il pubblico presente, dai fan più appassionati a quanti hanno amato almeno una canzone di Battisti.

In caso di maltempo, lo spettacolo verrà effettuato la sera successiva, domenica 16 giugno. (per informazioni: 3351721103)