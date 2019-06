Volley A2 femminile, per la Omag la 21enne schiacciatrice padovana Alice Pamio

Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:06 - 09 Giugno 2019

La schiacciatrice Alice Pamio nuovo rfnforzo dell'Omag San Giovanni in Marignano.

Un altro rinforzo per la Omag San Giovanni in Marignano. Si tratta di Alice Pamio, padovana, 21 anni, 181 cm d’altezza e, a dispetto della giovane età, un curriculum da veterana. Nelle ‘Sorelle Ramonda Montecchio’ ha trascorso le ultime due stagioni e ha messo in mostra le sue grandi doti da attaccante. Alice con la Volleyrò Casal de’ Pazzi, ha conquistato la promozione in A2. Nel 2016 si è trasferita a Pesaro e con la My Cicero ha conquistato la promozione in A1 nella finale play off contro la Sab Grima Legnano. Nel suo palmares anche un titolo mondiale under 18 sotto la guida di coach Marco Mencarelli.

"Questa avventura per me rappresenta una grande sfida e mi ci butto dentro con tutto l'entusiasmo possibile. La società mi piace molto e rispecchia pienamente gli obiettivi che ho in testa, mi sembra un contesto in cui potrò crescere e togliermi anche delle belle soddisfazioni" commenta Pamio.

C’è una giocatrice alla quale ti ispiri o vorresti assomigliare?

“In particolare non ci sono giocatrici a cui mi ispiro, ma ammiro molto Valentina Tirozzi perchè è una campionessa che, con umiltà e tanto lavoro, è arrivata in alto e per questo ha tutta la mia stima e ammirazione”.

Qualche giorno fa una tua collega, Sara Angelini, ha scritto un bell’articolo sui riti scaramantici prepartita. Tu ne hai uno?

“Riti scaramantici ?Niente in particolare, non ci credo tanto. Credo che ogni partita vada per le sue, certo di anno in anno vengono fuori delle abitudini che diventano "fortunate" tipo indossare gli stessi elastici per capelli o top sportivi.”