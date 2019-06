Basket C Silver, Angels senza ali nella bella della finale playoff: in C Gold va l'Olimpia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:27 - 09 Giugno 2019

Un time out degli Angels.

Santarcangelo rimanda a sabato 15 in campo neutro le speranze di promozione in serie C Gold nella finale bis contro il Medicina (battuto il Persiceto). Al primo tentativo, in gara3 della finale playoff contro l'Olimpia, la squadra di Evangelisti è stata battuta a domicilio per 47-57. Come si evince dal punteggio, è stata una partita molto nervosa, costellata di errori (3/21 nelle bombe e un solo giocatore in doppia cifra per i padroni di casa, -13 il saldo palle perse/recuperate contro il -7 ospite, due espulsi nelle file ospiti). Nel terzo quarto l'episodio chiave del match. Vengono espulsi per proteste coach Regazzi e Dall'Osso per una bomba di Lucchi segnata a gioco fermo con un giocatore a terra dopo un contatto. La partita è sospesa per cinque minuti per intemperanze della tifoseria ospite. Santarcangelo allunga di 10 punti. Ma l'Olimpia non molla, agguanta gli avversari a fine frazione e nell'ultimo quarto con una grande reazione d'orgoglio, pur priva del coach in panchina e senza Dall'Osso in campo, conquista la vittoria (sia in stagioen regolafre che nei playoff finora era stato rispettato il fattore campo). L'Olimpia ha tirato meglio da campo (36% contro 30%), ha conquistato più rimbalzi, ha chiuso con una valutazione di squadra migliore (56 contro 34).



Il tabellino

DULCA ANGELS: Zannoni 6, Colombo 3, Lucchi 10, Fusco 5, Russ 10, Raffaelli, Fornaciari 7, De Martin 6. Ne. Adduocchio, Buzzone, Massaria. All. Evangelisti.

OLIMPIA: Sangiorgi 4, Dall'Osso, Sabbatani 3, Procaccio 12, Pedini 6, Lallanne 14, Parenti 4, Trombetti 9, Mazza 5. Ne. Curti, Benedetti, Mondanelli. All. Regazzi.

ARBITRI: Fiocchi - Marino

PARZIALI: (10-17, 19-22, 37-37, 47-57)