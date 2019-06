Basket, il Bellaria promosso in C Silver: battuto alla bella il Carpi. Angels ko in gara3 di finale

Sport

| 23:27 - 08 Giugno 2019

Il Bellaria è stato promosso in serie C Silver.

Il Bellaria promosso in serie C Silver, gli Angels Santarcangelo restano in serie C Gold e sabato 15 in campo neurro si giocheranno il secondo match point nello spareggio tra la vincente di Medicina-Persiceto.

E' questo l'esito del sabato cestistico riminese. Esulta la squadra di Domeniconi che in gara3 al PalaTenda di Bellaria ha sconfitto il Carpi 73-51 (20-12, 39-20, 59-32). Gli Angels sono stati battuti in gara3 al PalaSGR della finale playoff dall'Olimpia Castel San Pietro per 57-47 (19-22 all'intervallo lungo). Fatale il quarto periodo dopo che il terzo parziale era finito sul 37-37.