Tennis, Pietro Vagnini vince il tabellone Under 14 nel trofeo 'Wind' al Ct Cicconetti In finale ha battuto Alessandro Manco del Ct Cesenatico in due set: 6-4, 6-3

Sport Rimini | 21:02 - 08 Giugno 2019 I due finalisti del torneo Wind al ct Cicconetti di Rimini. Pietro Vagnini (n.1) trionfa sui campi di casa. Il portacolori del Ct Cicconetti, testa di serie n.1, ha vinto il tabellone Under 14 del trofeo “Wind”, il torneo giovanile organizzato dal Club riminese, battendo in finale 6-4, 6-3 Alessandro Manco (n.3), portacolori del Circolo Tennis Cesenatico. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.