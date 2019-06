I futuri geometri della scuola Tonino Guerra di Novafeltria premiati a Roma

Attualità

Novafeltria

| 18:35 - 08 Giugno 2019

I ragazzi del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Istituto Scolastico T.Guerra di Novafeltria.

Mercoledì 5 giugno, presso l’aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma, i futuri geometri del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’ Istituto Scolastico “Tonino Guerra” di Novafeltria hanno ritirato il premio “Lavori in ConCorso”, promosso da Fiaba Onlus.

Il premio, ritirato da una delegazione di studenti del quarto e del quinto anno, corona un percorso portato avanti sin dal 2016: negli ultimi quattro anni i futuri geometri di Novafeltria si sono confermati una realtà solida e attenta alla progettazione della disabilità con una serie di progetti riguardanti la riqualificazione del centro storico cittadino. Per la quarta volta consecutiva, gli alunni del “Tonino Guerra” si sono recati a Roma per presiedere alla manifestazione e ritirare il premio. Da quest’anno inizia a concretizzarsi il loro impegno anche grazie all’amministrazione cittadina che ha deciso di realizzare uno dei progetti passati, a dimostrazione del dialogo costante e proficuo tra scuola ed enti territoriali. La scuola, in quest’ottica, intende porsi come punto di riferimento all’interno della comunità per la valorizzazione delle giovani professionalità.

Per gli anni futuri, il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio intende potenziare la propria offerta formativa grazie all’acquisto di droni, stampanti 3D e software per la modellazione tridimensionale e per il rendering. Sono stati inoltre avviati dei progetti di collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino, che garantisce ai futuri geometri una continuità con i corsi di studio universitari, e con il Collegio provinciale dei Geometri di Rimini.