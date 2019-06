Calcio Eccellenza: la Marignanese ufficializza bomber Sartori, quasi fatta per Mirko Palazzi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:30 - 08 Giugno 2019

L'attaccante Mattia Sartori con la maglia del Cattolica.

Si anima il mercato di Eccellenza. La Marignanese ha ingaggiato l'attaccante Mattia Sartori, classe 1991, nell'ultima stagione al Cattolica (14 gol) e sta definendo con l'esterno Mirko Palazzi, classe 1987, nazionale sammarinese, ex Rimini, Cosenza, Gualdo, nell'ultima stagione al Tre Penne. Il ds Alcerati sta valutando alcuni attaccanti forti under (2000 o 2001). Confermati nove undicesimi della rosa della squadra dell'anno scorso.

Il Tropical Coriano ha annunciato altri due colpi. Si tratta dell'esterno (basso e alto) Diego Perazzini, classe 1999, proveniente dalla Fya Riccione (due stagioni) e già nel settore giovanile del Rimini e in quello del San Marino (esordio in prima squadra) e del centrocampista Mattia Giardi, classe 1991, proveniente dal Tre Fiori (ex Faetano e in Eccellenza alla Savignanese). Il primo acquisto è stato Adrian Dumitru, attaccante del Del Duca.