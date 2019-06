Torna il camp estivo del Novafeltria Calcio, quest'anno aperto anche alle calciatrici in erba

Sport

Novafeltria

| 16:37 - 08 Giugno 2019

Ragazzini al NovaCamp con la mascotte Novario.

Anche il Novafeltria Calcio ripropone il suo campo estivo, con attività divisa tra lo stadio comunale di Novafeltria e la piscina Tanha. Il NovaCamp 3.0 è aperto per bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra 5 e 13 anni (classi 2006-2014) che saranno seguiti da un team di istruttori "capitanati" da Filippo Baldinini, giocatore professionista con la maglia del Santarcangelo, quest'anno protagonista in Serie D con il Forlì. Ad accogliere gli iscritti anche la simpatica mascotte Novario. Il NovaCamp si sviluppa su tre turni: il primo dal 17 al 21 giugno, il secondo dal 24 a ll 28 giugno, il terzo dal 1 al 5 luglio. Al termine delle attività ogni partecipante riceverà un attestato di frequenza e un premio finale. "Gioco e sport sono i valori base del NovaCamp 3.0, ingredienti giusti per passare un’estate divertente e per regalare serenità e sorrisi. Proponiamo alle famiglie una formula che prevede attività formative e ricreative per i ragazzi, così da creare un ottimo mix di professionalità e divertimento", spiega la società in una nota.

INFO ISCRIZIONI. Giacomo cell. 3393331315 - Marco cell. 3313645490 - Stefano cell. 3313724394 - Lisa cell. 3389264116 - Daniele cell. 3336548231