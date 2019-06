Perde la vita sulla battigia del bagno 78, tragedia sulla spiaggia di Rimini

Cronaca

Con l'arrivo del primo caldo stagionale, le spiagge di Rimini si sono affollate di turisti e di cittadini. Purtroppo però è arrivato il primo decesso, a causa di un malore: un 83enne italiano ha perso la vita intorno alle 11 sulla battigia, all'altezza del bagno 78. L'uomo era entrato in acqua quando è stato colto da malore e ha perso conoscenza. Immediati i soccorsi del bagnino di salvataggio e l'intervento del personale del 118, ma per il bagnante non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia della Guardia Costiera per i rilievi di rito.