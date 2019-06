Sfugge alla padrona, cane precipita nel vuoto per 50 metri: si salva miracolosamente

Cronaca

Repubblica San Marino

| 14:01 - 08 Giugno 2019

Il levriero salvato dai Vigili del Fuoco.

È caduto in un dirupo a 50 metri di profondità cavandosela con poco meno di qualche graffio: protagonista della singolare avventura è un cane levriero, illeso dopo il 'volo' dalla torre Cesta di San Marino. A recuperarlo, e portarlo in salvo, i vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale con una delicata manovra di calata e recupero, ripresa anche con un video condiviso stamattina su Twitter. L'episodio, riportato anche dall'edizione riminese del Resto del Carlino, è avvenuto ieri nella Repubblica del Titano. Nella tarda mattinata il levriero stava passeggiando sulla seconda Torre insieme alla padrona, una turista straniera, quando all'improvviso ha saltato il muretto ed è precipitato nel vuoto. La fitta vegetazione del dirupo probabilmente ne ha attutito la caduta, tanto che quando è stato recuperato dai vigili del fuoco - partiti da Rimini con due squadre - l'animale era praticamente illeso. Per l'emergenza è intervenuta anche la protezione civile di San Marino. La padrona ha poi spiegato che il levriero è abituato a saltare un muretto che divide la strada dalla spiaggia durante le loro passeggiate. Prodezza che forse ha provato a replicare lungo il sentiero sanmarinese tra la seconda e terza torre.