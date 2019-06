Tour enogastronomici in bicicletta e il giro con il campione nella Ride Riccione Week

| 13:13 - 08 Giugno 2019

Durante la Ride Riccione Week si potrà scegliere ogni giorno un diverso tour enogastronomico in bicicletta. Si comincia lunedì 10 giugno (ritrovo in piazzale Roma alle ore 8 e partenza alle 8.45) con la visita al Podere Vecciano (tour Mtb di 32,77 chilometri) e alla Cantina Fiammetta (tour Road di 43,65 chilometri), due itinerari che dal mare conducono alle nostre meravigliose colline.

Gli interessati possono prenotare il tour entro il giorno precedente via whatsapp al 348-2635781, mentre l'eventuale prenotazione della bici (sempre via whatsapp e sempre entro il giorno precedente) va fatta al 338-9040875. Il costo dei tour è di 20 euro mentre diventa 40 euro con il noleggio della bici da corsa o Mtb muscolari oppure 45 euro compreso il noleggio e-bike.



La settimana Rrw prevede anche quattro appuntamenti con il Giro con il campione in collaborazione con InBici Magazine.

Si comincia martedì mattina (partenza ore 9 da piazzale Ceccarini) con Jury Chechi il "Signore degli anelli" oro olimpico di Atlanta 1996 e grande amante delle due ruote.

La partecipazione è gratuita e l'appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di sport e ciclismo tesserati di qualunque ente di promozione sportiva. La pedalata, ad andatura amatoriale, si snoderà lungo un tracciato di circa 50-60 chilometri che ripercorrerà, in alcuni tratti, la tappa del Giro d'Italia da Riccione a San Marino.

Un'occasione unica per pedalare insieme ai grandi campioni dello sport e dello spettacolo.

Per informazioni: info@inbici.com

I quattro ospiti saranno inoltre tra i protagonisti dei talk show in programma da martedì a venerdì sera alle ore 21 a Villa Mussolini, dove nella settimana di RRW si potranno anche degustare i prodotti del nostro territorio grazie alla Strada dei vini e dei sapori.