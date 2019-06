Trans con la tecnica dell'abbraccio deruba turista del rolex da 8000 euro

Cronaca

Rimini

| 12:40 - 08 Giugno 2019

Rolex (foto di repertorio).

Intorno all'alba di venerdì mattina la Polizia, impegnata nei controlli nei luoghi della movida, ha arrestato un transessuale venezuelano, 36 anni, responsabile del furto di un rolex sul lungomare Tintori a Rimini. Sono stati alcuni giovani turisti tedeschi a richiamare l'attenzione di una pattuglia dopo aver bloccato il 36enne. Questi aveva derubato uno di loro con la tecnica dell'abbraccio, sfilandogli l'orologio del valore di 8000 euro, per poi consegnarlo ad altri due transessuali, che hanno fatto perdere le proprie tracce. Il fermato, con diversi precedenti per furto con destrezza o con stappo, privo di documenti, è stato portato in Questura e arrestato.