Calcio Promozione: Vis Misano, torna l'ex Rimini Matteo Serafini

Sport Misano Adriatico | 12:21 - 08 Giugno 2019 Mattia Serafini neo acquisto del Vis Misano. Il Vis Misano ha ingaggiato il centrocampista Matteo Serafini, 25 anni, reduce nell'ultima stagione dall'esperienza con Rimini Calcio e SS Folgore nel campionato Sammarinese. Per Matteo Serafini si tratta di un gradito ritorno in maglia bianca celeste, cresciuto nel vivaio misanese con l'esordio a 16 anni in prima squadra e campione d'Italia nel 2011 con la squadra Juniores misanese. "Siamo veramente felici - riferisce il Presidente Albo Belpassi - di aver riportato a casa Matteo e di aver dato a mister Bucci un rinforzo di assoluta qualità."