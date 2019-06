Basket C Silver, Angels all'ultimo atto: al PalaSGR sabato gara3 della finale playoff

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:33 - 07 Giugno 2019

Giacomo Zannoni è uno dei giocatori più rappresentativi degli Angels.

Anche a Santarcangelo come a Bellaria (la bella per la promozione in serie C Silver) sabato sera saranno 40 minuti di passione. Gli Angels si giocano alla bella al PalaSGR (ore 21) la promozione in serie C Gold contro una delle big del girone, l'Olimpia di Castel San Pietro allenata da coach Regazzi, una squadra esperta e di talento, che però ha dimostrato di soffrire l'esuberanza e la freschezza delle formazione avversaria composta da giocatori più giovani ma egualmente di valore.

La squadra di Evangelisti, piazzatasi al secondo posto in campionato, ha vinto la prima sfida in casa e ha perso la seconda a Castel San Pietro, due match tirati (vittoria di due punti in Romagna, sconfitta di tre in Emilia) che lasciano capire come la sfida sarà combattuta e giocata sul filo del rasoio: vincerà chi avrà più cuore e più voglia di raggiungere la categoria superiore.

Il fattore campo, in stagione regolare la forza della formazione gialloblu, potrebbe essere il sesto uomo: saranno almeno 600 gli spettatori a tifare per Zannoni e compagni. Biglietto d'ingresso 5 euro, per gli under 16 ingresso gratuito. La perdente sabato 15 giugno avrà a disposizione un'altra possibilità: in campo neutro spareggio contro la vincente di Medicina-Persiceto, le due formazioni eliminate in semifinale rispettivamente da Olimpia e Angels.