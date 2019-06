Sfida di like per la migliore vetrina "stregata" marignanese

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:24 - 07 Giugno 2019

La Notte delle Streghe 2019.

Indetto anche per il 2019 il concorso per la migliore vetrina “stregata” ed il migliore allestimento a tema che segua la tematica dell’anno: “La Notte delle Streghe 2019”: Streghe, acqua e influssi lunari. Per partecipare, gli esercizi commerciali marignanesi dovranno realizzare un allestimento a tema e trasmettere idea, progetto ed immagini all’organizzazione prima dell’inizio dell’evento. Verrà creato un album sulla pagina Fb “La Notte delle Streghe” che conterrà tutti gli allestimenti ed i progetti realizzati; il concorso sarà vinto dalla foto che otterrà più like.

La proposta è in linea con la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere tessuto commerciale e sociale sempre più partecipi nel principale evento marignanese, valorizzando la partecipazione creativa e scenografica e la presenza all’evento.

Con il progetto #staccidentro sono stati coinvolti tanti figuranti, tra cui alcuni commercianti, ma il desiderio è quello di calare il visitatore dentro una realtà onirica: gli artisti, le scenografie, la grafica, figuranti e volontari perseguono ormai da alcuni anni questo obiettivo. Riuscire poi a “popolare” San Giovanni in Marignano di vetrine stregate caratterizzerà ancora di più questo splendido borgo come “il paese delle streghe”. Di seguito il bando di concorso:



COS'È Per l’edizione 2019 è indetto un concorso per premiare la migliore vetrina “stregata” ed il migliore allestimento a tema che segua la tematica dell’anno: “La Notte delle Streghe 2019”: Streghe, acqua e influssi lunari.



A CHI È RIVOLTO Il concorso è rivolto a tutti gli operatori economici nel territorio di San Giovanni in Marignano che realizzino una vetrina o un allestimento a tema per l’evento e formulino apposita richiesta.



MODALITA' PER PARTECIPARE I commercianti che intendono partecipare al concorso, dovranno allestire una vetrina o uno spazio del proprio esercizio a tema “La Notte delle Streghe 2019”: Streghe, acqua e influssi lunari, secondo il proprio personale gusto, la propria ispirazione e lo stile dell’esercizio commerciale.

I candidati dovranno far pervenire all’Ufficio Cultura di San Giovanni in Marignano la richiesta di partecipazione sotto riportata (da inviare via mail a cultura@marignano.net), corredata di una foto della vetrina stessa e di una descrizione del tema scelto.



TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE Si potrà partecipare al concorso inviando la richiesta entro il 16.06.2019 che dovrà essere corredata di foto (inviabile anche in un secondo momento, ma da far pervenire entro il 23/06/2019).



MODALITA' DI SELEZIONE La migliore vetrina sarà decretata dai “like” degli utenti: il 17/06/2019 verrà creato un album sulla pagina Fb “La Notte delle Streghe” dal titolo “Concorso per la migliore vetrina 2019”, all’interno del quale sarà caricata una foto per ogni esercizio con relativa descrizione della proposta scenografica fornita dall’esercizio stesso. Le foto verranno aggiunte quando saranno trasmesse dall’esercizio e comunque fino al termine del 23/06/2019. Gli utenti potranno votare fino al 05/07/2019. Il 6 luglio verranno selezionate le tre migliori vetrine che saranno quelle che avranno ricevuto il maggior numero di like nell’album.



PREMI Le tre migliori vetrine riceveranno un attestato di riconoscimento ed avranno uno spazio dedicato al proprio esercizio commerciale sul sito internet www.lanottedellestreghe.net. La premiazione avverrà in occasione di uno degli eventi dell’estate marignanese.