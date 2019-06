Cadono calcinacci dal ponte della ferrovia, strada chiusa e treni bloccati

Attualità

Rimini

| 17:09 - 07 Giugno 2019

Strada chiusa e treni bloccati.

Nel pomeriggio di venerdì 7 giugno, dalle 15.10 alle 15.50, si sono verificati rallentamenti sulla linea ferroviaria Rimini-Ancona, con treni in ritardo anche fino a 60 minuti, a causa di una verifica del ponte ferroviario di via Costantinopoli, in prossimità della stazione di Rimini-Miramare. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, a causa della caduta di alcuni calcinacci sulla strada. Sul posto immediato intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. E' stato interdetto anche il traffico veicolare, durante le operazioni di controllo del ponte. I tecnici hanno poi dato il via libera e la circolazione dei treni è ripartita in modo regolare.