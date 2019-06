Sempre più auto in sosta vietata all'Arco d'Augusto: "A Rimini è normale"

Attualità

Rimini

| 16:44 - 07 Giugno 2019

Mezzi in sosta vietata davanti al'Arco d'Augusto.

Non rappresenta una novità, per i riminesi, vedere mezzi in sosta vietata all'ombra di uno dei millenari simboli della città di Rimini, l'Arco d'Augusto. Ma questo non significa che non si possa censurare tale comportamento. D'altro canto, sono persistenti le segnalazioni in merito al nostro numero Whatsapp. Un nostro lettore scrive: "Il parcheggio all'Arco d'Augusto sta diventando ogni giorno che passa uno sport di massa, forse uno stile di vite per quegli irresponsabili menefreghisti delle regole che lo praticano". Il nostro lettore chiede un interventeo della Polizia Municipale: "Si ripristini un minimo di legalità per liberare la vista dell'Arco a quelle centinaia di turisti che ogni giorno ne apprezzano l'unicità, la straordinaria bellezza".