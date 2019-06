Ciclismo, affluenza record alla decima edizione della Granfondo del Capitano

Sport

Bagno di Romagna

| 16:12 - 07 Giugno 2019

Partenza scorsa edizione della Gf del Capitano.

Il momento della Gold Edition è arrivato. Domenica 9 Giugno alle ore 8.00 in punto in via Lungo Savio a Bagno di Romagna lo starter darà il via alla decima edizione della Gran Fondo di Bagno di Romagna.



Il numero di iscritti all’evento ha già superato il record della scorsa edizione superando i 1.200 pettorali venduti! Tanti altri partecipanti sono attesi nel weekend di gara, infatti, le iscrizioni rimarranno aperte sabato dalle ore 10.00 alle 19.00 e persino domenica mattina dalle ore 6.00 alle 7.00. La parola d’ordine è: divertirsi, nessuno escluso! Nelle stesse ore sarà possibile anche ritirare il ricco pacco gara.



Dalle 7.00 di mattina di domenica, nelle strade del centro di Bagno di Romagna l’atmosfera si animerà con l’apertura delle griglie di partenza. Due i percorsi in programma: la Granfondo di 140 Km e la Mediofondo di 86 Km di lunghezza. L’arrivo dei primi classificati è previsto alle ore 12.10 per il tragitto lungo e alle ore 10.15 per il medio. Ad accogliere gli atleti ci saranno gentilissime hostess che offriranno loro un aperitivo analcolico rigenerante e rinfrescante a base di zenzero e lamponi, col quale brindare all’impresa e ai 10 anni dell’evento.



Ancora una volta sarà l’estro e la maestria dello chef stellato Paolo Teverini a firmare il menù dell’esclusivo ‘pasta party gourmet’: un motivo in più per pedalare a tutta. “Il pasta party? Sarà un trionfo di gusto per tutti – afferma lo chef Paolo Teverini dell’Hotel Tosco-Romagnolo –. Sarà un pranzo all’insegna del benessere, il cibo servito rifocillerà gli atleti senza appesantirli”. Come antipasto verrà servito uno sformato di erbe di campagna con ricotta, accompagnato da succo di pomodoro spremuto a crudo per consentirne la massima digeribilità e l’assimilazione della parte vitaminica. Il primo mixerà la tradizione culinaria pugliese con quella ligure, componendo un piatto a base di orecchiette al pesto di basilico con patate e fagiolini. Come secondo non poteva mancare la carne bianca, ricca di proteine nobili e ferro, rivisitata in forma di grissini di pollo: strisce di petto di pollo passate in farina, uovo battuto e parmigiano cotto in forno per garantirne la leggerezza. Il tutto accompagnato da verdurine miste per contorno. E per finire, un parfeit a base di elementi semplici e genuini come latte, uova e zucchero, profumato alla vaniglia. Le premiazioni si terranno alle 12.00 per i vincitori della mediofondo e alle 13.00 per i vincitori della granfondo. Per il decennale è stato istituito il ‘Capitano d’oro’: premio speciale che gli organizzatori della gara consegneranno ai ciclisti che hanno partecipato a tutte e 10 le edizioni. Una premio alla costanza, ma soprattutto all’affetto dimostrato all’evento e a tutti coloro che ogni anno contribuiscono a realizzarla.