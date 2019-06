Ladri di biciclette, le quattro proposte di Gioenzo Renzi per fermare i furti

Attualità

Rimini

| 15:59 - 07 Giugno 2019

Furti biciclette, foto di repertorio.

Il consigliere comunale Gioenzo Renzi (FdI) propone un piano di intervento contro i furti di bicicletta. Quattro i punti proposti nell'interrogazione presentata giovedì in Consiglio Comunale: in primis la realizzazione di appositi parcheggi custoditi per cicli, gestiti da pensionati o soggetti privati, sugli spazi pubblici consentiti e nei punti di maggiore affluenza del pubblico, in secondo luogo l'impiego di agenti della Polizia Municipale in azioni di prevenzione-vigilanza, in particolare con il posizionamento di biciclette "civetta" per spingere i ladri a cercare il colpo. Inoltre il consigliere propone la promozione di una campagna di comunicazione contro i furti di biciclette, di informazione e segnaletica sui luoghi di parcheggio, di consigli agli utenti sulle catene e lucchetti pesanti per una maggiore protezione. Infine la proposta di identificare la bicicletta con un codice, apposto con adesivo indelebile sul telaio, da inserire in un apposito registro digitale comunale e nazionale, per agevolare la ricerca della bici rubata.