Pulizia dell’ambiente di lavoro: cosa non deve mai mancare

14:47 - 07 Giugno 2019

Pulizie.

Per la pulizia dell’ambiente di lavoro ci sono cose che non devono mai mancare. In questo articolo ti spiego quali sono così da aiutarti a fare sin da subito l’ordine giusto, quello che ti permette di avere tutto a portata di mano. Se ti occupi tu delle pulizie o le fai fare a un dipendente, in ogni caso devi avere tutto l’indispensabile per poter mantenere il tuo ambiente di lavoro sano.



I motivi per cui il posto di lavoro dovrebbe essere sempre pulito sono molteplici. Vediamoli:



Un posto di lavoro pulito è anche più piacevole da vivere. Passare il tempo in un ambiente viziato, con i cattivi odori e in generale sporco non è certo di aiuto al lavoro e alla concentrazione.



I tuoi dipendenti vivono meglio il posto di lavoro. Esattamente come te, anche i tuoi dipendenti o collaboratori riescono a beneficiare maggiormente del posto dove sono.



Un aspetto migliore. Un posto di lavoro pulito oltre che ordinario offre un immagine decisamente molto più professionale all’eventuale cliente che ospiti , indipendentemente dal fatto di quanto tempo ci passa dentro.



L’ambiente è salutare. Quando si iniziano ad accumulare polvere e sporcizia l’ambiente di lavoro non è salutare, vale a dire che rischi di far sorgere una serie di problemi quali per esempio le allergie.



Adesso invece, vediamo tutto quello che ti occorre per avere un posto di lavoro molto pulito. Ricordati che una cosa molto utile da fare è quella di acquistare tutto online a scorte, così che non ti manchi mai niente. Online perché risparmi sui grandi acquisti e compri comodamente e con pochi click seduto alla scrivania.



COSA OCCORRE PER PULIRE BENE L'AMBIENTE



Scopa, secchi per il mocio e mocio: sono le tre cose necessarie per pulire bene il pavimento del tuo ufficio e poter rimuovere sporco e macchie di terra. Il mocio ti consiglio di acquistarlo in microfibra.



Bidoni per l’immondizia: il bidone dell’immondizia ti occorre per ogni postazione di lavoro, considera ovviamente che anche nel tuo ufficio sei soggetto a dover fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Puoi optare comunque per i bidoni tradizionali così come per quelli automatici o semi automatici. Tu suggerisco poi come materiale l’acciaio, molto più bello e facile da pulire.



Pulisci vetro: il pulisci vetro è importante soprattutto se hai delle grandi vetrate da dover pulire. Ottimizza i tempi e ti fa ottenere un risultato migliore.



Spugne. Le spugne sono un accessorio di pulizia indispensabile ed è bene averne sempre un bel po’ a disposizione. Non solo, cerca anche di averne di varie tipologie. Per esempio quelle a due facce, una liscia e una ruvida, così come i panni in microfibra, oppure le spugne in acciaio per togliere lo sporco ostinato.



Detersivi: i detersivi servono di certo. Ricordati quindi di inserire nell’ordine anche: prodotto per i vetri, per il pavimento, per il legno, l’igienizzante per il wc e lo sgrassatore.



Carta assorbente: la carta assorbente è fondamentale per poter rimuovere i liquidi caduti per esempio. Una bella scorta non fa mai male!