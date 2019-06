Il sindaco di Riccione a Milano per presentare il cestino raccogli plastica in mare

| 14:42 - 07 Giugno 2019

“Sosteniamo il pianeta. In strada come il mare”. É il tema del dibattito organizzato venerdì 7 giugno a Milano da Volvo Car Italia che ha visto la partecipazione del sindaco Renata Tosi a nome dell’amministrazione comunale di Riccione. L’installazione del dispositivo Seabin al porto di Riccione, nell’ambito del progetto di Lifegate PlasticLess e sostenuto da Volvo Car Italia, rappresenta un segnale di informazione nonché di effettiva e concreta azione per agire e sensibilizzare le persone a non buttare plastica in mare. L’occasione in cui il comune di Riccione è stato preso ad esempio nel coinvolgimento degli operatori fino alle nuove generazioni nella sensibilizzazione verso tematiche quali il rispetto per l’ambiente e il mare, ha richiamato numerose testate giornalistiche specializzate del settore.