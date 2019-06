La corsa più pazza della Valconca: caratelle in pista per beneficenza

Eventi

Una caratella impegnata nella discesa di Valliano.

Una spettacolare gara di caratelle è in programma nel comune di Montescudo Monte Colombo nella giornata di domenica 9 giugno. “La Wacky Run Valliano vi aspetta il 9 giugno per riprendere dove la pioggia ha fermato il tempo... stesso programma, stesso entusiasmo!”, spiegano gli organizzatori. Il ricavato della corsa (iscrizione 20 euro con magleitta e buono per un primo piatto agli stand) sarà devoluto in beneficenza. Alle 9 la Santa Messa, poi dopo le colazioni, alle 10 il via per la discesa di Valliano (chiusa al traffico). Pranzo negli stand gastronomici allestiti per l’occorrenza, quindi le discese finali dalle 15 alle 18:30. Verso le 19 le premiazioni dei mezzi più originali. “Questa non è una gara... e la parola d’ordine è divertimento”, sottolineano gli organizzatori. Per l’occasione, anche chi è sprovvisto di una propria caratella, potrà comunque provare il brivido della discesa con quello guidata dallo staff (è necessario portarsi però il casco; 1 discesa 2 euro, 3 discese 5 euro).