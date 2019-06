In vacanza a Riccione da oltre 50 anni, premiati i turisti fedeli Riconoscimenti per una famiglia tedesca e per una donna di Como

Turismo Riccione | 14:11 - 07 Giugno 2019 La famiglia da Monaco di Baviera dei coniugi Scheidt premiata dal Comune di Riccione. Venerdì 7 giugno l'assessore al turismo Stefano Caldari ha nominato i primi "ambasciatori" di Riccione del 2019. Dall'estate 2018 infatti i turisti che da più anni scelgono Riccione per le loro vacane vengono nominati simbolicamente ambasciatori della città in quanto testimonial pregiati e autorevoli del racconto della nostra destinazione nel mondo. Gli "ambasciatori" premiati questa mattina sono la signora Maria Luisa Pina da Como, che trascorre le vacanze nella Perla Verde dal 1972 e ora torna con i nipoti e i figli dei nipoti, e la famiglia tedesca da Monaco di Baviera dei coniugi Monica e Udo Scheidt che cominciarono a frequentare Riccione oltre 50 anni fa e che hanno riferito all'assessore che ogni anno al loro arrivo pronunciano la frase "Siamo arrivati a casa". La signora Maria Luisa trascorre il suo periodo di vacanza all'hotel Sarti mentre i coniugi Scheidt all'hotel Albicocco.