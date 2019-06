Comune di Verucchio premia i quattro fondatori del Piedibus

Attualità

| 13:45 - 07 Giugno 2019

I volontari del Piedibus del Comune di Verucchio.

Quando si presentarono per la prima volta davanti alle scuole, nell’anno 2008-2009, erano veri pionieri. Fra i primi sul territorio provinciale a parlare di Piedibus e a occuparsi del trasporto “innovativo” e alternativo. Oggi, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, si chiude anche il loro decimo anno al servizio della comunità e il Comune di Verucchio ha deciso di ringraziarli in maniera ufficiale e di insignirli con una pergamena.

E’ stata l’assessora uscente alla scuola appena rieletta con Impegno Civico per Verucchio Eleonora Urbinati a consegnarla con tanto di fascia tricolore al petto a Maria Teresa Boccafogli, Bruna Maria Facondini, Rosina Landi e Maurizio Toni, i quattro che lanciarono appunto il servizio e lo portano avanti da due decadi.

“Insieme ai “fondatori” abbiamo deciso di premiare anche Sergio Marchetti che chiude oggi la sua vita nel Piedibus e che ringraziamo al pari degli altri quattro e di tutti i cittadini che si sono aggiunti nel tempo a Villa Verucchio e a Verucchio per le energie che spendono a vantaggio dell’intera comunità e soprattutto delle famiglie” rivela Urbinati: “Con questa prima cerimonia istituiamo un premio che ogni anno consegneremo a chi traguarderà le due decadi da “angeli custodi” dei piccoli alunni del paese”.