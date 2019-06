Alla scoperta della bellissima baia di Porto Vallugola: attivate navette ed escursioni in mare

Attualità

Gabicce Mare

| 13:06 - 07 Giugno 2019

Lo staff di Mediterranea Srl.

Senza sosta prosegue l’attività di sistemazione e rilancio del Porto di Vallugola. Sono in programma sabato 8 giugno l’inaugurazione e l’apertura delle nuove attività commerciali per la vendita di costumi da bagno e articoli da mare, che si affiancano all’edicola e ai gadget targati Porto Vallugola. I negozi si inseriscono nella gamma di servizi offerti dal porto, a cui si aggiunge anche il progetto in fase di realizzazione di una postazione fissa dei Vigili del fuoco per garantire ulteriormente la sicurezza dell’area. Nei prossimi giorni la società di gestione del porto darà avvio ai lavori di movimentazione dei sedimenti all’imboccatura, mentre è in progetto il rifacimento e il miglioramento dell’ingresso alla darsena e delle scogliere di protezione, che prevede importanti e consistenti investimenti.



A supporto dell’offerta turistica della Riviera e per dare la possibilità ai turisti di visitare la splendida baia di Porto Vallugola, per tutto il periodo estivo è previsto il servizio di collegamento con trenino con partenze da Cattolica e Gabicce Mare. I collegamenti saranno organizzati anche con escursioni via mare con l’utilizzo di imbarcazioni cutter.

“Il nostro obiettivo è lo sviluppo del porto e la sostenibilità ambientale - commentano gli imprenditori della Mediterranea srl, che ha in gestione l’attracco con un bando rinnovato per un anno -, molto è stato fatto, basti ricordare com’era il porto fino a due fa, ma molto ancora si può fare. Aspettiamo il bando definitivo per l’assegnazione pluriennale, un aspetto che ha molteplici risvolti, ci consentirebbe infatti di dare il massimo, un bando che ci assegna la gestione per più anni ci permette di lavorare ancora meglio con progettazioni a medio e lungo termine. Il porto ha bisogno di nuove tecnologie a minor impatto ambientale, di interventi di rinnovamento delle strutture a favore di diportisti e dei turisti del piccolo golfo. Avrebbe un riscontro molto positivo la ristrutturazione della passeggiata che lambisce il mare ai piedi del monte San Bartolo, e che unisce Gabicce a Porto Vallugola”.



Sono numerosi i servizi offerti dal Porto di Vallugola, che vanta un’imboccatura di 20 metri di larghezza: energia elettrica e acqua in banchina, parcheggio e wi-fi gratuiti, piazzale per stazionamento a secco, squero, alaggio e gru da 5 tonnellate, assistenza all'ormeggio, spiaggia attrezzata e sommozzatore.