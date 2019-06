Rivende i biglietti omaggio per Riminiwellness, ravennate denunciata per truffa

Cronaca

| 12:16 - 07 Giugno 2019

Stazione di Rimini Fiera.

Una ravennate cinquantenne è stata denunciata per truffa dalla Polizia ferroviaria della stazione di Rimini Fiera, dove in occasione del recente salone del Wellness, la donna è stata sorpresa a rivendere a prezzi scontati a ragazzini biglietti omaggio che riusciva a reperire, riservati a over 65 e a accompagnatori di persone con disabilità. Munita di Vip Card intestata a un'altra persona, la donna era entrata nella fiera e poi ha fatto ritorno in stazione dove rivendeva i ticket gratuiti, anche a minorenni. Fermata dal personale della sezione polizia ferroviaria di Rimini in collaborazione con i colleghi in borghese della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer di Bologna, inviati di rinforzo in occasione della manifestazione, è stata trovata in possesso anche di 250 euro provento della truffa, sequestrati con la Vip Card.