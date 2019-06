Garden Rimini, ripartirà lunedì 10 giugno lo storico centro estivo della Polisportiva

Attualità

Rimini

| 10:25 - 07 Giugno 2019

Parco del Garden veduta aerea.

Torna lunedì 10 giugno per il suo 37° anno consecutivo il centro estivo storico riminese, lo Junior Club del Garden quest’anno ancora più ad indirizzo sportivo e con alcune novità.

Nei 37.000 mq di parco lo Junior Club infatti è pronto a regalare a tutti i bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni un’estate indimenticabile tra divertimento, giochi e serenità, ma soprattutto sport; lo Junior Club offrirà infatti a tutti bambini l’opportunità di indirizzo alle discipline sportive e avviamento allo sport con la possibilità di provare e praticare ben 8 attività.

Tutti i giorni i bambini potranno praticare, seguiti da istruttori qualificati, tra beach tennis, beach volley, calcio, nuoto, basket, karate, danza (classica/moderna/hip hop) e pallavolo.

Tutte le attività verranno svolte all’interno e nel parco esterno del Garden dove sono a disposizione: due piscine interne e tre piscine esterne, 4 campi da calcetto e uno da calcio a 8, 6 campi da beach volley/tennis, un campo da basket/volley in parquet, un’area giochi per bambini da 3 a 7 anni, una tenda a vela per le attività all’ombra.

Tra le novità 2019 la prima è la possibilità di provare il centro estivo per tre giorni al solo costo di 15€ comprensivi di divisa e assicurazione, la seconda è il servizio dedicato ai genitori che hanno un’esigenza temporanea, ovvero per uno o più giorni durante l’estate: il bambino/a, durante la giornata indicata dal genitore (intera o mezza), verrà inserito nel relativo gruppo dello Junior Club e seguito dagli istruttori qualificati del centro, potrà poi svolgere tutte le attività ludiche e sportive previste per quella giornata, in totale sicurezza; il servizio è attivo tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 7.30 alle 19.00 e il sabato mattina fino alle 12.30.