Da mercoledì 26 giugno torna la Rimini Shopping Night e proseguirà per tutto agosto

Eventi

Rimini

| 08:50 - 07 Giugno 2019

Una delle passate edizioni.

La Rimini Shopping night 2019 si estende per tutto agosto. Scatta mercoledì 26 giugno la quinta edizione dell’appuntamento con lo shopping nel centro storico con i negozi aperti fino alle 23.30 proponendo offerte speciali per i clienti, ma anche eventi, aperitivi e musica. Un’iniziativa che anno dopo anno si amplia, coinvolgendo un numero sempre maggiore di operatori del centro storico. Ogni mercoledì saranno coinvolte oltre 250 attività tra negozi, botteghe e locali. Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l’apertura serale straordinaria del museo della città e della Domus del chirurgo aperti per l'occasione ad ingresso libero. In luglio e agosto non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino a loro dedicato. La Shopping Night si svolgerà anche in agosto, con la chiusura mercoledì 28.