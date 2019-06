Rimini, ultimo giorno di scuola per gli studenti in provincia: il calendario degli esami

| 08:45 - 07 Giugno 2019

Suona l'ultima campanella per gli studenti riminesi venerdì 7 giugno. Ultimo giorno di scuola per gli oltre 42mila studenti della provincia di Rimini, precisamente 42.156 in 1921 classi. Ragazzi alle prese con i saluti, l'assegnazione dei compiti per le vacanze e le ultime lezioni. Periodo di relax in avvicinamento per la maggior parte degli studenti che non saranno impegnati nelle prove d'esame.

Per le sessioni che riguardano la terza media, ogni scuola gestirà le date in maniera autonoma. Le uniche indicazioni sono quelle di concludere le prove scritte ed orali entro il 30 giugno prossimo.

Cominceranno invece il 19 giugno gli esami di stato del secondo ciclo (la "maturità") per oltre 33mila studenti in tutta l'Emilia Romagna. A Rimini saranno impegnati per la scuola statale 2616 candidati interni e 29 esterni. Per quanto riguarda la scuola paritaria sono 131 i candidati interni e 11 quelli esterni. In totale saranno 2787 gli studenti riminesi impegnati nella maturità, circa l'8% della regione. Saranno 69 le commissioni d'esame coinvolte in provincia di Rimini.

La prima prova di italiano si svolgerà quindi il 19 giugno; la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà invece giovedì 20.

Dopo le meritate vacanze estive si tornerà sui banchi di scuola il 16 settembre per restarci fino al 6 giugno 2020.