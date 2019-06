Sport

Riccione

| 08:16 - 07 Giugno 2019

Mattia Pasini.

Mattia Pasini salta il GP di Barcellona e torna in cabina di commento su Sky Sport MotoGP per la Moto3 e la Moto2. Il riccionese è caduto mentre si allenava con la moto da cross e si è fratturato la clavicola sinistra. Così, è costretto a riprendere il posto da telecronista per Sky. Un vero peccato anche perché a Barcellona aveva svolto i test prima della gara del Mugello, un po’ sotto le aspettative. Al posto di Mattia Pasini correrà il tedesco Jonas Folger.