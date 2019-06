Ciclismo, prende forma il Memorial Pantani: la due giorni tra professionisti e amatori

Sport

Cesenatico

| 08:04 - 07 Giugno 2019

L'arrivo di una passata edizione.

In fase di organizzazione il week-end dedicato al Pirata di Cesenatico. Sabato 21 settembre si disputerà il Memorial Pantani dedicato ai professionisti, mentre domenica 22 tutti i cicloamatori potranno pedalare sulle strade della Gran Fondo Marco Pantani. Il promotore Adriano Amici e il suo staff, proporrà come da tradizione cinque gare in rapida successione, la prima delle quali sarà il memorial Marco Pantani-Gran Premio Sidermec. Nel corso degli anni, la gara che ricorda l’indimenticato campione di Cesenatico, ha continuato a crescere e ad attirare l’attenzione di addetti ai lavori e anche quest’anno si proporrà come uno dei momenti più interessanti per quanto riguarda l’avvicinamento al campionati del Mondo che si disputeranno ad Harrogate nello Yorkshire in Gran Bretagna. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno la gara si correrà con partenza da Castrocaro e arrivo a Cesenatico dopo circa 200 chilometri, sul medesimo tracciato che ricalca quello della passata edizione. Inoltre quest’anno ci sarà l’avvicinamento delle date con la Gran Fondo Marco Pantani che vedrà i tantissimi cicloturisti pedalare sulle strade dall’allenamento del Pirata.