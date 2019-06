Dai raduni alle gite all'aperto: l'estate riminese esplode con tanti eventi, ecco cosa fare

Eventi

Finalmente è arrivata l’estate, con lei tanti sono gli appuntamenti all’aria aperta che a Rimini e provincia saranno meta di turisti e non, ma se non avete ancora idea di cosa fare, vi diamo qualche dritta!





MUSICA E MANIFESTAZIONI





Per fare un tuffo negli Stati Uniti non serve comprare un biglietto aereo, ma una salto sul lungomare di Torre Pedrera. L’appuntamento per omaggiare le Harley Davidson e le US car (auto anche d’epoca) è sabato 8 e domenica 9 giugno con il 17esimo East Coast festival, un evento immersivo nel mondo a stelle e strisce con iniziative per tutti i gusti e tutte le età. QUI tutte le info.





Sabato 8 giugno a Talamello torna la festa dedicata ai favolosi anni '50, giunta alla sua quarta edizione. "Welcome to the 50's" trasforma il caratteristico borgo riminese per un salto nel passato, con bancarelle vintage, area trucco parrucco per un vero look stile anni '50 e il photobox. QUI tutte le info.





In Valmarecchia è ben più di una moda, è ben oltre un comodo mezzo di trasporto: è un vero e proprio un simbolo. Ispira libertà e invita i giovani a “metterci le mani” sopra per divertenti personalizzazioni. All’Ape Car è dedicata la manifestazione in programma domenica 9 giugno a Novafeltria, zona Campo del Fiume. “Al roti in te fium” (seconda edizione) è una giornata di esibizioni e di sfilate organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria e patrocinata dal Comune di Novafeltria. Scenderanno in pista Ape Car, Vespa, Scooter e Ape Proto. QUI tutte le info.





EVENTI SPORTIVI





E’ appena passato il Giro d’Italia e si torna subito a parlare di biciclette e ciclismo grazie alla settimana di Ride Riccione Week che parte domenica 9 giugno: un evento internazionale di ciclismo (articolato) che si svolge in più giorni. Il suo obiettivo è offrire a tutti, muovendosi con la bicicletta, la possibilità di visitare e conoscere il nostro territorio. Non solo muscoli ma il piacere di vivere una esperienza originale e nuova, di visitare valli, borghi e paesi ricchi di fascino, storia, cultura e eccellenze enogastronomiche. QUI tutte le info.





Torna il Mundialito a Villa Verucchio, evento creato per favorire i valori e la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione con la nascita di legami che consolidino nuove reti di cittadini e contribuiscano ad incrementare il livello di coesione sociale. Si tratta di un torneo di calcetto (giunto alla XII edizione) con la partecipazione di 12 squadre formate da persone originarie di diversi Paesi del mondo: Albania, Algeria, Argentina, Costa d'Avorio, Guinea, Italia, Macedonia, Marocco, Perù, Africa West Coast, Romania, Senegal. QUI tutte le info.





La tappa del DTM questo week-end approda a Misano: sarà una parata con venti auto del Tcr Dsg Endurance, il Campionato Italiano Aci riservato alle Turismo due litri turbo, ad aprire giovedì pomeriggio il lungo weekend di corse automobilistiche che a Misano World Circuit vedrà protagoniste le gare spettacolari del DTM, col debutto in pista di Andrea Dovizioso. QUI tutte le info.





APPUNTAMENTI ALL’ARIA APERTA





Domenica 9 giugno le sezioni Cai di Rimini e Pesaro, in collaborazione con il parco Sasso Simone e Simoncello, il Corpo Carabinieri Forestali e il Soccorso Alpino e Speleologico, daranno vita a una giornata informativa e a un'escursione, immersi nella natura. Eremo Madonna del Faggio, Prati Sommitali, Faggetta Pianacquadio saranno oggetto di intervento durante il percorso dei corpi descritti di carattere naturalistico, ambientale e geologico. QUI tutte le info.





Dopo il gran successo della “Camminata della solidarietà per non dimenticare” del 26 ottobre 2018 tenutasi a Rimini con partenza da piazza Tre Martiri, domenica 9 giugno nuovo appuntamento con la solidarietà in “Riminesi & Camerti una giornata assieme”, passeggiata alle Lame Rosse organizzata con la collaborazione della pro loco di Camerino, Comune in provincia di Macerata colpito dal terremoto del 2016, e la Pedivella di Rimini. La partenza del bus è alle 6 da piazzale Tosi a Rimini. QUI tutte le info.





Morciano si prepara a montare in sella. Una giornata interamente sulle due ruote: è quella in programma domenica 9 giugno, con ritrovo alle ore 16 al Parco Urbano del Conca. L'evento, organizzato dal G.S. Valconca - Ottica Biondi in collaborazione con il Comune di Romagna, è rivolto a tutti gli appassionati di bicicletta, famiglie, bambini e ragazzi. QUI tutte le info.





CULTURA





Dal 7 al 9 giugno torna a Sant'Agata Feltria "Altri Orizzonti", il festival dell'armonia e della naturalezza, un evento nato su idea di Alberto Spagone e Silvia Ripamonti, organizzato dalla pro loco in collaborazione con la scuola Zen Mizu No Oto, l'azienda Microcosmo e Falcon Benessere."Altri orizzonti" è un evento culturale aperto a tutti che mira a sensibilizzare gli abitanti della Valmarecchia alle tematiche del benessere, dell'ecologia e della sostenibilità. QUI tutte le info.





Per il quinto anno consecutivo il territorio di Rimini ospiterà una nuova tappa del Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ – Migranti e Viaggiatori, il primo e unico festival in Italia che da più di 10 anni si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica in ben 15 tappe nazionali. Tema del Festival del 2019: la Restanza, parola coniata dall'antropologo Vito Teti, intesa come coraggioso impegno per un cambiamento che parte dalla comunità locale, dalle sue tradizioni e risorse, come scelta di riscoperta comunitaria per uno sviluppo innovativo e sostenibile. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Il club più glam della Riviera è il Byblos e sabato l’appuntamento è con il party “The Rumble in the Jungle”. DJ set Frankie P, Max Monti e Luca P. Jungle restaurant open 21.30. Jungle disco open 0.00.





A Rimini non è estate fino a quando non arrivano le prime feste in spiaggia al Chiringuito. E quest’anno il Satellite Rimini si mette gli infradito per scendere sulla battigia del Chiringuito 24 Papaya Beach. Appuntamwnto sabato 8 giugno. (MAC)