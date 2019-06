Progetto Erasmus, Alberghiero Savioli di Riccione protagonista nell'Europa della formazione

Attualità

Riccione

| 18:13 - 06 Giugno 2019

Progetto Erasmus+ svolto presso l'Istituto Alberghiero Savioli di Riccione.

L'istituto alberghiero Savioli di Riccione, si conferma scuola di rango nell’ambito dall’Istruzione scolastica Superiore sia come scuola che si apre e si confronta con i paesi europei partecipanti al progetto, sia come scuola capofila che cerca di migliorare la qualità della formazione mediante la mobilità degli studenti e dei docenti in Europa, onde poter confrontare metodi di studio, sviluppare competenze ed aumentare le capacità di adattamento.

Nel dettaglio grande soddisfazione è stata espressa da tutti i partner di progetto,docenti ed alunni di 4 nazioni, Italia, Portogallo, Romania, Croazia. Unanime è stato il giudizio entusiasta e positivo verso tutte le attività proposte unite alla cordialità dell’accoglienza ricevuta.

L’Istituto Superiore, guidato dal Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Ciampoli, ha organizzato la mobilità in entrata come pianificato nell’ambito del progetto Erasmus+ “Let’s Living and Moving Consciously in our Europe”.

“Il programma di attività e visite- ha dichiarato la prof.ssa Anna Maria Oddi, coordinatrice del progetto Erasmus ha valorizzato sia le nostre capacità professionali ed umane, ma anche un confronto sempre positivo alla ricerca degli aspetti che ci accomunano e che ci fanno sentire uniti ed appartenenti ad un’unica grande comunità in cui il dialogo professionale ed interculturale diventano strumento per lo sviluppo di una rafforzata cittadinanza Europea.

L’Istituto Savioli, accoglie le sfide del nuovo millennio, ed è pronto quindi, a “spiccare il volo” in Europa anche grazie a queste importanti iniziative formative e culturali.