Boccette: il cattolichino Cardellini, il riccionese De Antonis e il cesenate Merloni promossi Master

Sport

Cervia

| 17:36 - 06 Giugno 2019

Da sinistra: Marco Merloni, Andrea De Antonis e Simone Cardellini.

Al palazzetto dello sport di Cervia gloria per tre romagnoli che si sono guadagnati la promozione a Master boccette per la prossima stagione: Marco Merloni di Cesena ritorna nella massima categoria di cui è stato più volte campione italiano a distanza di sette anni, Simone Cardellini di Cattolica mancava dalla categori da oltre dieci anni ma stavolta è stato travolgente vincendo tutti gli incontri per due set a zero mentre Andrea De Antonis di Riccione raggiunge per la prima volta la massima categoria che inseguiva da tempo e che aveva sfiorato più volte.