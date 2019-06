Si urtano con le bici, due cicloturiste ferite a Riccione: una è grave

Cronaca

Riccione

| 17:32 - 06 Giugno 2019

Due cicloturiste di origine canadese finite rovinosamente al suolo, foto di repertorio.

Due cicloturiste di origine canadese, di 57 e 58 anni, sono rimaste ferite in uno sfortunato incidente stradale avvenuto alle 14.53 circa di giovedì a Riccione. Le donne, alloggiate con altri cicloturisti all'hotel Belvedere, stavano attraversando il sottopassaggio di via Da Verrazzano, quando una delle due ha frenato bruscamente, venendo tamponata dall'altra e finendo rovinosamente al suolo. Ad avere la peggio la 57enne, che ha sbattuto il capo a terra. Come da prassi in occasione di un trauma cranico, il personale medico del 118 ha disposto il ricovero in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Lievi ferite per la 58enne che è stata trasportata da una seconda ambulanza all'ospedale Ceccarini di Riccione. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, la Polizia Municipale.