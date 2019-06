Cronaca

| 17:18 - 06 Giugno 2019

Mercoledì pomeriggio i Carabinieri di Viserba hanno rintracciato e arrestato un 56enne barese, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo deve scontare pena residua di 4 anni e 3 mesi di reclusione quale cumulo di pene detentive a seguito di sentenze passate in giudicato al termine di cinque procedimenti penali per i reati di minacce, truffe e appropriazione indebita. Il 56enne è ora recluso nel carcere dei Casetti di Rimini.