Domenica 9 giugno un'escursione nei sentieri del monte Carpegna

| 16:42 - 06 Giugno 2019

Eremo Madonna del Faggio.

Domenica 9 giugno le sezioni Cai di Rimini e Pesaro, in collaborazione con il parco Sasso Simone e Simoncello, il Corpo Carabinieri Forestali e il Soccorso Alpino e Speleologico, daranno vita a una giornata informativa e a un'escursione, immersi nella natura. Eremo Madonna del Faggio, Prati Sommitali, Faggetta Pianacquadio saranno oggetto di intervento durante il percorso dei corpi descritti di carattere naturalistico, ambientale e geologico. Un itinerario che porterà a conoscenza dei partecipanti la bellezza che si manifesta tra panorami, fioriture, animali. Un itinerario ben delineato che dimostrerà come i volontari si siano abilmente impegnati nel favorire una segnaletica all'altezza della situazione. Per coloro che volessero partecipare possono consultare il sito www.parcosimone.it