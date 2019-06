Scuola vela, partoni i corsi per bambini e giovani dai 6 ai 16 anni

Sport

Rimini

| 16:35 - 06 Giugno 2019

Corsi di scuola vela per bambini.

Il Club Nautico di Rimini è impegnato su più fronti in questo giugno che ha segnato l'inizio dell'estate. Tanti gli eventi messi in calendario tra gran opening stagionali, regate, corsi di scuola vela per i più piccini. Al via lunedì 10 giugno i corsi di scuola vela per i giovani dai 6 ai 16 anni di età. I corsi in programma (date d’inizio 10 e 24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto e 2 settembre), avranno una durata di dieci giorni ognuno e si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30.



Mission principale della scuola è quella di insegnare lo sport della vela attraverso la responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda. Una scuola di vita, per i ragazzi che si avvicinano a questa disciplina, che richiede impegno, spirito di adattamento ed accettazione di norme comportamentali ma compito della scuola vela è anche divertire ed appassionare, in un ambiente sano e sicuro, dove conoscere tanti nuovi amici, con i quali condividere la passione per il mare e non solo.



Nei corsi si apprendono i rudimenti per condurre un’imbarcazione, si impara ad orientarsi in mare ed a stringere complicati nodi marinari. Si memorizzano i termini velici, i nomi e le caratteristiche dei venti, senza dimenticare lo svago con giochi in spiaggia, l’avvicinamento al windsurf e gare di pesca sulla banchina…naturalmente rilasciando subito il pesce. Importante è anche l'insegnamento al rispetto del mare e dei suoi abitanti con gli esperti della Fondazione Cetacea.